الأمم المتحدة تحذر من'عرقنة متنامية' للنزاع في السودان

العالم - مراسلون

هكذا بدت الخرطوم بعد ساعات من دخول اتفاق وقف اطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ و الذي من المقرر أن يستمر لسبعة أيام.

غارات جوية وتحليق مكثف للطيران في الجو، واشتباكات مسلحة في شوارع المدينة تركزت في شمالي الخرطوم، وجنوبي أم درمان وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وكما جرت العادة سارع الطرفان لاتهام بعضهما البعض بخرق الهدنة المعلنة، وحتى قبل دخول الهدنة بساعات سارع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ليوجه رسالة صوتية لجنوده يحثهم فيها على الانتصار في الحرب، مؤكدا أن قواته لن تتراجع حتى تنهي ما وصفه بانقلاب الجيش.

وقال محمد حمدان دقلو:"ندعو الشعب السوداني الی الانتباه لمخططات الفلول وحملات التضليل التي تهدف الی توسيع دائرة الحرب. لن نتراجع الا بإنهاء هذا الانقلاب ومحاکمة کل من أجرم في حق الشعب السوداني والعودة الی المسار الديمقراطي".

وبينما تغرق الهدنة الجديدة كمثيلاتها في الدم حذرت الأمم المتحدة من "عرقنة متنامية" للنزاع الذي يشهده هذا البلد منذ أكثر من شهر، داعية طرفي القتال الى التزام أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم بينهما.

كما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد الذين يلجأون إلى الدول المجاورة، هربا من المعارك، يتزايد بسرعة كبيرة، ليتجاوز المئتين وخمسين الف شخص، فيما تعدى عدد النازحين داخليا الثمانمئة وخمسين ألف شخص".

وقدر مساعد المفوّض الأعلى في المفوّضية رؤوف مازو الاشخاص الذي الى لجأوا الى تشاد بحولي تسعين ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، داعيا المجتمع الدولي لتقاسم هذا العبء مع الدول المجاورة للسودان وتقديم دعم عاجل لها.