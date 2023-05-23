الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 6 عناصر أمن في اقتحام مسلحين لمنشأة الطاقة في باكستان

مقتل 6 عناصر أمن في اقتحام مسلحين لمنشأة الطاقة في باكستان
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الباكستانية ، اليوم الثلاثاء ، أن مسلحين اقتحموا منشأة لاستخراج الغاز والنفط في شمال غرب البلاد ، مما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة واثنين من الحراس الخاصين.

العالم - باكستان

وقال مسؤول بالشرطة عرفان خان لرويترز إن الهجوم وقع في وقت متأخر من يوم الاثنين واستمر لعدة ساعات حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في منطقة هانغو قرب الحدود مع أفغانستان.

أعلنت الحكومة الباكستانية ، الثلاثاء ، إصابة تسعة أشخاص ، من بينهم خمسة من أفراد الأمن ، بجروح في هجوم انتحاري في ميرالي تهسيل ، شمال غرب باكستان..

ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية – على موقعها الإلكتروني – عن المسؤولين قولهم: إن انتحاريًا استهدف عربة لقوات الأمن بالقرب من قرية (إيدك) ، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم خمسة من رجال الأمن..

وذكر المسؤولون أن القوات الأمنية طوقت المنطقة وبدأت بالبحث عن المتورطين في الحادث. وأثناء نقل الجرحى جواً ، مما يشير إلى أن اثنين منهم في حالة حرجة ، تم نقلهم إلى المستشفى العسكري المشترك في بانو.

روابط ذات صلة

كنعاني يدين الهجوم الارهابي على موكب امير الجماعة الاسلامية في باكستان

هجوم انتحاري على موكب سياسي بارز في باكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ما هي دلالة أسم مناورات المقاومة اللبنانية؟

شاهد.. مناورة حزب الله تغير قواعد الاشتباك من الدفاع الى الهجوم

وزير الداخلية الروسي في الرياض لعقد مباحثات رسمية

حركة أمل في ذكرى التحرير: المقاومة أعَزَّت أمة وحفظت كرامة واذلت عدوا

مقتل 6 عناصر أمن في اقتحام مسلحين لمنشأة الطاقة في باكستان

الدفعة الأولى من الحجاج الايرانيين تتوجه الى المدينة المنورة غدا الاربعاء