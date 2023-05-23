مقتل 6 عناصر أمن في اقتحام مسلحين لمنشأة الطاقة في باكستان

العالم - باكستان

وقال مسؤول بالشرطة عرفان خان لرويترز إن الهجوم وقع في وقت متأخر من يوم الاثنين واستمر لعدة ساعات حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في منطقة هانغو قرب الحدود مع أفغانستان.

أعلنت الحكومة الباكستانية ، الثلاثاء ، إصابة تسعة أشخاص ، من بينهم خمسة من أفراد الأمن ، بجروح في هجوم انتحاري في ميرالي تهسيل ، شمال غرب باكستان..

ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية – على موقعها الإلكتروني – عن المسؤولين قولهم: إن انتحاريًا استهدف عربة لقوات الأمن بالقرب من قرية (إيدك) ، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم خمسة من رجال الأمن..

وذكر المسؤولون أن القوات الأمنية طوقت المنطقة وبدأت بالبحث عن المتورطين في الحادث. وأثناء نقل الجرحى جواً ، مما يشير إلى أن اثنين منهم في حالة حرجة ، تم نقلهم إلى المستشفى العسكري المشترك في بانو.