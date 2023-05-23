شاهد: غضب مواقع التواصل ضد العنصرية في اللاليغا

العالم - رياضة

هذه المرة في الدوري الاسباني او لاليغا، حيث يتعرض لاعب نادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية متكررة. الأمر هذه المرة وصل الى حد اتهام فينيسيوس للاتحاد الاسباني لكرة القدم بالتماهي مع العنصريين.

ما حصل مع لاعب ريال مدريد أثار مواقف كثيرة لدى الناشطين العرب في مواقع التواصل، فقد علق "يونس" على الحادثة کاتباً:"الأغبياء في إسبانيا يقولون أن فينيسيوس هو من يجلب العنصرية لنفسه بسبب تصرفاته.. لكنه لا يتعرض لأي عنصرية في دوري الأبطال".

وغرد أحمد السعيفان:"هذه ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، العنصرية أصبحت أمر طبيعي في الليغا. أنا آسف ولكن دوري رونالدينيو ورونالدو وكرستيانو وميسي أصبح دوري عنصري".

أما "شادو ياسين" فكتب:"الان فينيسيوس أوجع اسبانيا كاملة ونعتها بالدولة العنصرية".