التعاون النفطي بين إيران وأندونيسيا سيرتقي إلى مستويات أعلى

العالم - إيران

والتقى أحمد أسدزاده بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأندونيسي "عارفين تصريف" أمس الإثنين 22 أیار/مایو وقبل زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إلى أندونيسيا.

وناقش الجانبان في هذا الاجتماع محاور التعاون الثنائي وأكدا على زيادة التعاون بين إيران وأندونيسيا في صناعة النفط والغاز.

ويربط إيران وأندونيسيا تاريخ من التعاون النفطي في مختلف القطاعات مثل تطوير حقول النفط.

وجرى خلال هذه الزیارة مناقشة الإطار العام للتعاون بين إيران وأندونيسيا في قطاع النفط والغاز وبناء على هذه المفاوضات تم التوقيع على وثائق التعاون الثنائي في صناعات النفط والغاز بحضور رئيسي البلدين من قبل جواد أوجي وزير البترول الإيراني ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأندونيسي.