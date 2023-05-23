زيارة الرئيس الايراني لاندونيسيا.. تعزيزا لعلاقات تمدت لـ70 عاما

العالم - إيران

ضمن مراسم رسمية ضخمة في قصر مِرديكا، استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نظيره الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي يحل ضيفا على جاكرتا في زيارة تستغرق يومين. زيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرئيس ويدودو.

زيارة تهدف منها طهران إلى تعزيز العلاقات الثنائية في عقدها السابع، والتي توسعت بعد الثورة الاسلامية، علاقات وصفتها طهران بالجيدة على مستوى السياسة والاقتصاد، وتعاون وثيق على المستوى الدولي والاقليمي؛ تحاول طهران إعادة صياغتها وتقويتها لتسمح للدولتين الشقيقتين لعب دورهما الهام في المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 'مرت سبعين سنة على العلاقات بين البلدين، تطورت وتوسعت بعد الثورة الاسلامية. ونسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بهدف الوصول إلى مستوى من التبادل التجاري بما يعادل عشرين مليار دولار بالعملتين الوطنيتين الروبيه والريال. التعاون مع الدول المجاورة والمسلمة هي من أولوياتنا'.

توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، كانت أولى خطوات توسيع العلاقات، لا سيما الاقتصادية، إضافة إلى إحدى عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم في المجالات العلمية والتقنية والثقافية، وتعاون في مجال النفط والغاز، إضافة إلى رفع تأشيرات الدخول.

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعرب عن أمله في أن تعمل الاتفاقية على زيادة حجم التجارة بين البلدين؛ في محاولة لجعل إيران بوابة جاكرتا للمنطقة المحيطة مثل آسيا الوسطى، وتركيا التي لا تملك أي اتفاق تجاري معها حتى الآن.

اتفاقية ستفتح أمام اندونيسيا آلية الوصول إلى المنتجات الإيرانية مثل الأغذية المصنعة والأدوية والمنسوجات وزيت النخيل والقهوة والشاي، بينما ستخفض إندونيسيا الرسوم الجمركية على النفط والمنتجات الكيماوية والمعادن وبعض منتجات الألبان الإيرانية.



رئيسي في جاكرتا في زيارة تلبية لدعوة نظيره جوكو ويدودو

رئيسي: نسعى لرفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار

توقيع 11 وثيقة تعاون بينها التجارة التفضيلية بين البلدين