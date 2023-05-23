'قائد حركة أنصار الله' يدعو لخروج مسيرات 'الصرخة بوجه المستكبرين' في اليمن

العالم - اليمن

وعبر القائد عبد الملك الحوثي عن أمله في أن يكون الحضور غدا في مسيرات الصرخة كبيرا ومشرفا ليُظهر موقف الشعب اليمني تجاه مؤامرات الأعداء وقال:"إن الحضور في مسيرات الغد يعبر عن ثبات شعبنا على مواقفه تجاه قضايا أمته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وحددت اللجنة المنظمة ساحات الخروج لمسيرات "الصرخة في وجه المستكبرين" في جميع مراكز المحافظات كالتالي..

العاصمة صنعاء والمحافظة: ساحة باب – التاسعة صباح الغد.

صعدة: مركز المحافظة ومدينة شعارة برازح وساحة الشهيد القائد بالمرازم – صباح الغد.

عمران: شارع حجة جوار مبنى الأوقاف بمركز المحافظة.

ريمة: مركز مديرية الجبين للفعالية المركزية وبمسيرات في مختلف المديريات – صباح الغد.

الجوف: اللجنة سوق الاثنين بمديرية المتون لأبناء مديريات الجوف – صباح الغد.

تعز : ساحة مفرق ماوية وساحة مديرية مقبنة الكمب المعهد التقني – صباح الغد.

المحويت: مديريات الرجم والمدينة والجبل في مركز المحافظة، وبقية المديريات في مراكزها – صباح الغد.

الضالع: مركز مدينة دمت، مدينة جبن، سوق الطاحون في الحشاء، وسوق قرين الفهد في قعطبة – صباح الغد.

إب: ساحة الرسول الأعظم بجامعة إب وفي خط عدن بمدينة يريم للمربع الشمالي للمحافظة – صباح الغد

ذمار: قرب الاستاد الرياضي بمدينة ذمار وفي مراكز مديريتي جبل الشرق وعتمة- صباح الغد.