شاهد.. هل ستصمد الهدنة بين طرفي النزاع في السودان؟

العالم - خاص العالم

هدوء حذر يسيطر على معظم احياء الخرطوم ومناطق العاصمة ،بعد ليلة شهدت اشتباكات بين الجيش والدعم السريع،مع دخول اتفاق وقف اطلاق النار يومه الاول ،وهي المحاولة السابعة حتى الآن لوقف الاشتباكات، بعدما كانت كل هدنات وقف إطلاق النار السابقة قد انتهكت.

شهود عيان أكدوا حالة الهدوء في العاصمة، لم يخرقها الا اصوات تحليق طائرات حربية لكن من دون وقوع اشتباكات مسلحة وهو ما يأمل اهالي الخرطوم ان يستمر لوضع حد للتدهور الامني والاجتماعي الحالي، غير أن مخاوفهم مستمرة من تجدد القتال لا سيما والتسجيل الصوتي لقائد قوات الدعم السريع وتأكيده عدم التراجع عن القتال إلا بإنهاء ما وصفه بالانقلاب.

ميدانيا تسيطر قوات الدعم السريع على مناطق في العاصمة،بينما يسيطر الجيش على الاجواء .وتتحدث مصادر متابعة عن سعي الدعم السريع للدخول من الناحية الجنوبية للمدينة ،وهو ما أدى لحدوث اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وتواصلت المحاولة صباح الثلاثاء بهجوم لـلدعم السريع من الناحية الغربية.



ويذهب البعض الى عدم المراهنة على التزام الجيش باتفاق وقف إطلاق النار المعلن، بحجة أن المجموعة العسكرية المسيطرة مجبرة على الاستمرار في الحرب لأن الدعم السريع سيطر على مناطق عسكرية وسياديه وحيوية وهي ترغب في إخلاء تلك المناطق وسط اعتقد لدى المعسكرين على امكانية الحسم العسكري.

وعلى خط تنفيذ الاتفاق ، نبّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجنرالين المتناحرين في السودان إلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإلا فمواجهة عقوبات محتملة..يذكر ان كلّا الطرفَين اكدا احترام هذه الهدنة.

انسانيا ، اصبح نحو ثمانية عشر مليون ونصف المليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب اندلاع القتال وسط موجة واسعة من النزوح في الداخل وباتجاه دول الجوار السوداني.



بالموازاة ، يواصل الأطباء التحذير من مصير مأساوي للمستشفيات. ففي الخرطوم، كما في دارفور، باتت المستشفيات كلّها تقريبًا خارج الخدمة، أما تلك التي لم تتعرض للقصف فلم يعد لديها ما يكفي من المخزون أو باتت محتلّة من قبل المتحاربين.

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