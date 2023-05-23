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شاهد.. الى اين يتجه مسار الحرية في تونس؟

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الموقوف منذ أكثر من شهر إن الجهات المعنية اجتزأت تصريحا للغنوشي، وقامت بتحريف معناه لاستهدافه، في إجراءات غير قانونية.

العالم - مراسلون

تسع قضايا تلاحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حسب هيئة الدفاع عنه ، الهيئة وصفت الإجراءات المتبعة مع الغنوشي بغير القانونية مؤكدة ان موكلها مستهدف بسبب افكاره.

أكثر من عشرين شخصية سياسية معارضة تخضع للسجن حاليا في قضايا عديدة ابرزها التآمر على أمن الدولة فيما تعتبر قيادات سياسية ان هناك اطراف تصفها بالاستئصالية تريد توظيف مساندتها لمسار 25 جويلية من أجل ضرب المعارضة.

ويقول محللون ان مناخ استهداف الحريات واساسا حرية الرأي عبر المحاكمات شكل نوعا من الضغط من أجل اسكات الأصوات المخالفة للسلطة.

عدم الاستقرار السياسي يلقي بتأثيراته على مختلف الاصعدة في تونس.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..

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شاهد.. الى اين يتجه مسار الحرية في تونس؟