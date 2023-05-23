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بالفيديو.. اهالي حلب وإدلب يستغيثون من "هيئة تحرير الشام" الارهابية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

تشهد مدينتا إدلب وحلب شمالي سوريا تظاهرات واسعة ضد "هيئة تحرير الشام الارهابية"، تندد بالفساد والانتهاكات التي ترتكبها الهيئة بحقِ الأهالي.

العالم - مراسلون

تظهر هذه المشاهد حالة الغليان الشعبي التي انفجرت مؤخرا في ارياف ادلب و حلب شمال سوريا الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام الارهابية، مظاهرات واسعة النطاق خرجت ضد المسلحين عاكسة حالة الغضب الشديد الذي يشعر به السكان المحليون تجاه الهيئة كاشفةً فسادهم و اعتقالاتهم العشوائية بحق المدنيين و انتهاكهم لحقوق الانسان.

خرج المئات من المتظاهرين ليلاً في بلدات اطمة و كفرتخاريم وكللي بريف ادلب حيث رفعوا شعارات تندد بالفساد والانتهاكات التي يرتكبها تنظيم هيئة تحرير الشام في ظل مطالب المدنيين بالافراج عن المعتقلين والتوقف عن اعتقالات بشكل عشوائي.

تأتي هذه المظاهرات في ظل تصاعد الصراع بين مسلحي هيئة الشام وفصائل ما يسمى الجيش الوطني والتي تسعى لسيطرة على مناطق جديدة لتوسيع نفوذها.

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بالفيديو.. اهالي حلب وإدلب يستغيثون من "هيئة تحرير الشام" الارهابية

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