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خلال لقائه رئيسة البرلمان الأندونيسي..

رئيسي: توسيع علاقات 'طهران - جاكرتا' يصب في مصلحة الشعوب الإقليمية

رئيسي: توسيع علاقات 'طهران - جاكرتا' يصب في مصلحة الشعوب الإقليمية
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي، عن تقديره لقاء مواقف أندونيسيا الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم وأفغانستان؛ مبينا أن توسيع العلاقات بين طهران وجاكرتا يصب في خدمة الشعوب الإقليمية.

العالم - إيران

وأدلى الرئيس الإيراني بهذا التصريح، خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم الثلاثاء في جاكرتا، مع السيدة "بوفان ماهاراني" رئيسة مجلس النواب الأندونيسي؛ لافتا إلى الطاقات المتاحة في كلا البلدين، ومؤكدا على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

وأضاف رئيسي أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حققت الكثير من الازدهارات رغم الحظر المفروض عليها، وهي تمتلك طاقات كبيرة يمكن تسخيرها لتنمية الأواصر بين طهران وجاكرتا.

كما أشار إلى المباحثات التي أجراها والوفد المرافق على امتداد زيارته الحالية لأندونيسيا مع مسؤولي هذا البلد، ومذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان في مجالات الطاقة والطب والعلوم والتكنولوجيا، قائلا: ليس هناك ما يعرقل مسار توسيع العلاقات بين البلدين.

إلى ذلك رحبت السيدة ماهاراني بالتوافقات المبرمة بين جاكرتا وطهران.

وقالت رئيسة البرلمان الأندونيسي خلال اللقاء مع الرئيس رئيسي: إنني على يقين بشأن العلاقات الثنائية من أنها ستشهد نموا ليس في المجالات السياسية، بل في المجالات الاقتصادية والطبية وخاصة المنتجات الصيدلانية أيضا.

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خلال لقائه رئيسة البرلمان الأندونيسي.. رئيسي: توسيع علاقات 'طهران - جاكرتا' يصب في مصلحة الشعوب الإقليمية