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اليمن.. وفاة 6 أشخاص اختناقا أثناء حفر بئر مياه في محافظة حجة

اليمن.. وفاة 6 أشخاص اختناقا أثناء حفر بئر مياه في محافظة حجة
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

لقي 6 أشخاص مصرعهم، يوم الثلاثاء، اختناقاً أثناء حفر بئر للمياه في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

العالم - اليمن

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حجة أن ستة شبان، بما في ذلك أربعة من نفس العائلة، فقدو مصرعهم جراء استنشاق عادم مولد كهربائي كانوا يستخدمونه في عملية حفر البئر في قرية الحدب بمديرية أفلح في حجة.

وأوضح المصدر أن اثنين من الضحايا توفوا بسبب استنشاق العادم داخل البئر، في حين حاول اثنان آخران إنقاذهما وسقطا في البئر نتيجة انقطاع الأكسجين وتشبعها بثاني أكسيد الكربون.

فيما حاول شخصان آخران إنقاذ الجميع ولكنهما واجها نفس المصير المأساوي. تعمل السلطات حالياً على انتشال جثث الضحايا الست وسط حالة من الصدمة بين أهالي القرية.

وحسب إحصائيات سابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن 17.8 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى المياه النظيفة في البلد العربي الذي تمزقه الحرب الدائرة منذ أكثر من 8 أعوام.

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