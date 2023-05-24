شاهد.. رأى الشارع المغربي بالصداقة البرلمانية المغربية مع الكنيست الاسرائيلي

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ردود فعل تتدفق، تواليا، بين الساعة وشقيقتها، عمّا استجد من أنباء تجمع الرباط بتل أبيب.

صداقة برلمانية مغربية إسرائيلية، في صورة لجنة، نشرت تفاصيلها على جدار موقع مجلس النواب المغربي، وعلى بياضه طبعت ثمانية أسماء برلمانية مغربية.

بالوصف أدين المستجد من أطياف سياسية، نقابية، وحقوقية، من أرض المغرب.

وقال مقرر الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع محمد الغفري: "الشعب المغربي كان ومازال مع الشعب الفلسطيني، ومع الاسف البرلمانيون الذين هم محسبون على الشعب بالمغربي، واتخذوا هذه الخطوة يعتبرون يمثلون انفسهم، لان كل الشعب المغربي بمختلف اطيافه والوانه يساند الشعب الفلسطيني".

بعد أن عمَّ الخبر الأرجاء، تقاطرت سطور الإدانة، وتسيد طلب السحب، فوراً، المشهد، بكلام اعتمر قبعة مسمى الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.

هي ساعات فقط وتتابعت مواقف سمتها الإدانة، والرسمي لم يزح عن الإدانة انما على سكة أخرى.

أمام عدسات الصحافة، على شريط الإدانة، علقت الخارجية المغربية موقفها عن آخر ما عاشته القدس المحتلة، غداة لقاء ديبلوماسي قارَب الرباط بكييف .

أسبوع حافل المطلع، ركبت سياقه، على عهدها، مواقف الرباط الثابتة للقضية الفلسطينية.

قضية؛ التأييد الشعبي فيها، بوقفاته المؤازرة، يتربع على عرش الحظوة.