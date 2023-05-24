اليمنيون يخرجون في مسيرات في "يوم الصرخة بوجه المستكبرين" في صنعاء ومدن أخرى

العالم - اليمن

كما بدأت الحشود الجماهيرية في التوافد إلى الساحات المحددة في المحافظات لإحياء الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، تحت شعار “الشعار .. سلاح وموقف 1444هـ”.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات دعت للمشاركة الواسعة لإحياء ذكرى الصرخة، مؤكدة أهمية المشاركة الجماهيرية في هذه الذكرى والتأكيد على استمرار الصمود والثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس الثلاثاء، أنه تم تحديد ساحة باب اليمن مكاناً لمسيرة “الصرخة في وجه المستكبرين” بالعاصمة صنعاء والمحافظة.. كما حددت اللجنة ثلاث مسيرات في محافظة صعدة، ” مدينة صعدة الشارع العام”، ومديريات رازح وغمر وشدا في منطقة شعارة، ومديريات حيدان وساقين والظاهر في منطقة المرازم.

وحددت اللجنة مسيرة بمركز محافظة عمران – مركز المديرية شارع حجة، فيما تم تحديد مسيرتين في محافظة الجوف، الأولى لمحور الحزم – مركز مديرية المتون سوق الاثنين، والثانية محور برط المراشي، ومسيرة في مدينة الحديدة ساحة العروض.

وحددت اللجنة أربع مسيرات بمحافظة حجة، مربع مدينة حجة، ومربع تهامة في عبس، ومربع عاهم في مستبأ، وبقية المديريات في مراكز المديريات، وكذا مسيرتين في الرجم وجبل ومدينة المحويت – مركز المحافظة شارع المواصلات، وبقية المديريات بمراكزها.

وتم تحديد مسيرة بذمار – مركز المدينة الشارع العام وفي مراكز مديريات جبل الشرق وعمة، وكذا مسيرة مركزية في مركز محافظة ريمة ” مديرية الجبين”، ومسيرات في مراكز المديريات، ومسيرة في دمت بمحافظة الضالع.

وحددت لجنة الفعاليات، مسيرتين في محافظة تعز” في ماوية المركزية مفرق ماوية، ومقبنة بمنطقة الكمب، ومسيرتين في محافظة إب” في مدينة إب – ساحة الجامعة، وفي يريم دائري يريم خط عدن، ومسيرتين في البيضاء ” مربع رداع الصالة المغلقة”، ومربع البيضاء في المدينة الشارع العام.

كما تم تحديد ثلاث ساحات للاحتشاد في مسيرات “الصرخة في وجه المستكبرين” في محافظة مأرب، حيث تم تحديد ساحة الجوبة للمشاركين من أبناء مديريات مربع مراد وساحتي صرواح وبدبدة للمشاركين من أبناء المديريات الغربية والشمالية.