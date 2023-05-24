وزير الدفاع: مدمرة "دنا" أظهرت قدرتها العالية في مهمتها الأخيرة

العالم - ايران

وشدد الوزير " آشتياني " على أن هذه المدمرة أظهرت في المهمة الأخيرة قدرتها الكبيرة للغاية في تنفيذ عمليات السطح وتحت السطح والجو والدورية البحرية وتأقلمها الكبير للغاية مع الظروف البحرية الصعبة.

جاء ذلك في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده اليوم الاربعاء، مؤكدا أن المهمة الأخيرة التي قامت بها الدورية ۸۶ حول الكرة الارضية، تعتبر انجازا عظيما يبعث على الفخر والاعتزاز، حيث كان لها صدى واسعا خلال الايام الماضية، وقدم تهانيه الى القوات المسلحة بهذه المناسبة.

وتابع قائلا: ان مدمرة "دنا" تعتبر ثمرة الجهود التي بذلها العلماء الايرانيون في الصناعات الدفاعية، حيث أن اكبر محاسن الجمهورية الاسلامية الايرانية هي أنها تستطيع اختبار انجازاتها الدفاعية مع الاخذ بعين الاعتبار ظروفنا الجيوسياسية والجغرافية.

وأشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الى الشائعات التي تتردد بأن ايران وروسيا تتعاونان في مجال انتاج مدمرة بصورة مشتركة، وقال: ان بعض الانباء لااساس لها من الصحة اطلاقا، حيث أن علاقاتنا مع روسيا انما هي مثل العلاقات مع الدول الاخرى ونتعاون مع هذه الدول في مختلف المجالات.

وأضاف يقول: اننا نصنع المقاتلات والمدمرات، الا اننا يمكن أن نستخدم علوم الدول المذكورة لحل بعض المشاكل التي قد نواجهها في مجال البحوث والدراسات الخاصة بذلك.