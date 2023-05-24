شاهد.. معاناة اهالي مدينة خرمشهر إبان الحرب المفروضة

العالم - خاص بالعالم

وقال أحد أهالي مدينة خرمشهر لمراسل قناة العالم الإخبارية، إن قوات النظام البعثي دخلت مدينة خرمشهر ليلا وهم نائمون واحتلت المدينة، وأدخلت الذعر والرعب في قلوب الأهالي.

وأضاف، بسبب القصف المكثف على المدينة وضواحيها كان الناس يخشون الخروج من المنزل، بحيث أحد أقاربه استشهد نجله ولم يستطع أن يشيع جنازته مما اضطر إلى دفنه في البيت.

هذا ويحتفل الايرانيون اليوم بذكرى تحرير مدينة خرمشهر، جنوب غربي البلاد، حيث تمكنت القوات الايرانية في الـ24 من مايو أيار عام 1982 من تحرير المدينة التي احتلتها قوات نظام حزب البعث العراقي إبان الحرب المفروضة على البلاد، عام 1980، والتي دامت ثماني سنوات.

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