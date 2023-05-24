زيارة رئيسي الى أندونيسيا و رحلة الدورية "86".. إيران تتحدى الحظر الأمريكي

العالم – كشكول

من التطورات التي اكدت ان دول المنطقة، او معظمها، اخذت تعيد حساباتها السياسية، على ضوء مصالحها فقط، بعيدا عن الهيمنة الامريكية، هو ماشاهدناه في القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة السعودية، ومشاركة الرئيس السوري بشار الاسد فيها، والتقارب العربي السوري، والتقارب السعودي الايراني، وكلها تطورات تؤكد على تهميش العرب للدور الامريكي في المنطقة.

اما الحدثان الاهم من بين كل تلك الاحداث، والخاصة بإيران، هما، رحلة الدورية البحرية الايرانية "86" حول العالم، وزيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى اندونيسيا، وهما حدثان، أكدا ان الهيمنة الامريكية في المنطقة في طريقها الى الافول، كما ان حظرها الارهابي على ايران، وان كان الاقسى في التاريخ، الا انه وبعزيمة وصلابة وصبر الشعب الايراني، اخذ يلفظ انفاسه الاخيرة.

فقبل ايام قليلة فقط، عادت الى ايران الدورية البحرية 86، بعد ان قطعت أكثر من 65 ألف كيلومتر من محيطات العالم، على مدى 8 أشهر، و رست في ميناء مومباي الهندي، وموانئ العاصمة الاندونيسية جاكرتا الى جانب شواطئ القارة الاميركية وجنوب افريقيا، كما عبر ت مضيق ماجلان في جنوب القارة الأمريكية، وهو أقرب منطقة إلى القطب الجنوبي، على امل ان تتوجه القوة البحرية الايرانية يوما الى القطب الجنوبي.

ان الرحلة "86" هي في الواقع قبل ان تجتاز وتعبر المحيطات، كانت قد إجتازت قبل ذلك الحظر الامريكي، ووقفت في وجه التهديدات الامريكية، من خلال استخدام قطع بحرية ايرانية الصنع بالكامل، جابت المياه الدولية، دون ان تجرؤ البحرية الامريكية من الاقتراب منها ".

اما الحدث الثاني والمهم ايضا، هو زيارة الرئيس رئيسي الى أندونيسيا، والاستقبال الرسمي والشعبي الحافل الذي حظي به هناك، في الوقت الذي تبذل امريكا كل ما في وسعها لعزل ايران، بينما الرئيس رئيسي، وفي خطاب ألقاه في جموع المواطنين الأندونيسيين في جاكرتا قال "أن زمن الاستئثار والأحادية الأميركية ونظام الهيمنة قد ولى".

وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الطاقة والطب والعلوم والتكنولوجيا، حيث اكدت السيدة بوفان ماهاراني رئيسة مجلس النواب الأندونيسي خلال لقائها الرئيس رئيسي قائلة ، إنني على يقين بشأن العلاقات الثنائية من أنها ستشهد نموا ليس في المجالات السياسية، بل في المجالات الاقتصادية والطبية وخاصة الادوية.