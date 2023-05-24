نائب الرئيس الايراني: عدم التعامل بالدولار أولوية اتحاد المقاصة الآسيوي

العالم - ايران

وأوضح " محمد مخبر" في كلمة خلال اجتماع مجلس ادارة إتحاد المقاصة الاسيوي ACU الذي انطلقت دورته الـ 51 في طهران اليوم الاربعاء، أن الدول الاعضاء بالاتحاد لديهم العزم الراسخ لاطلاق فصل جديد من العلاقات الاقتصادية والتعاملات المالية والتجارية، مشيرا الى أن عدم التعامل بالدولار الاميركي يمثل ردا محتما من قبل الدول ضد مشروع توظيفه كسلاح.

وأشار أن الاتحاد وعبر الافادة من آليات المقاصة، من سيعزز التسويات المالية في التبادل التجاري بين الاعضاء عبر العملات الوطنية، كما عمل بدوره على مدى عقود في تسهيل العلاقات التجارية وتنشيط وتقوية مفعول هذه الآليات، بحيث بات من الملحوظ انجاز هذا الحجم من التعاملات عبرها.

وشدد النائب الاول على أن مكانة الدولار منحت امتيازات كثيرة للولايات المتحدة فيما يخص التجارة الدولية، وقد استفاد رواد الاعمال والمستهلكين في اميركا من الواردات الرخيصة والتذبذب البسيط في الاسعار والأثر الكبير على السياسة النقدية الاميركية في الاقتصاد العالمي، وتسهيل التعاملات فضلا عن الطلب المناسب على سندات الخزانة، بحيث أن عجز الموازنة الكبير لا يحمل أعباء على اقتصاد هذا البلد.

وأعتبر أن عدم التعامل بالدولار لم يعد خيارا طوعيا بل ردا حتميا للدول على مشروع تحويله كسلاح، وأن هذا الأمر من العوامل الرئيسية الذي دفع تلك الدول لايجاد سبيل يجنبها تبعات " العقوبات الدولارية" المحتملة في المستقبل.

وأضاف أن تقويض مكانة الدولار من الممكن أن يشكل تهديدا للنفوذ الاميركي على الصعيد الدولي، الأمر الذي يثير قلق الاميركيين.

وتابع مخبر أن دولاً وبشكل مضطرد تستتبع تقليل الاعتماد على الدولار ومن شواهد ذلك انخفاض حجم الدولار في الاحتياطات الاجنبية للبلدان، إذ إن وبحسب احصائيات صندوق النقد الدولي انخفضت حصته باحتياطات الدول من نسبة 71 بالمئة في سنة 2000 الى 58 بالمئة في عام 2022.

وبيّن أن مقاربة عدم التعامل بالدولار لا تقتصر على تقليل الاستخدام فحسب، بل تخفيض استعمال الانظمة والبنى لهذه العملة مستطردا أن إحدى الادوات المستخدمة في التعامل بالعملات الوطنية في التجارة الثنائية، تتمثل بالاتحاد النقدي.

ورجح المسؤول الايراني أن يلعب اتحاد المقاصة الآسيوي، في ظل التحولات المتبلورة على الصعيد الدولي بالنقد والمصارف، دورا مؤثرا في تحسين التعاون الاقليمي وانتفاع كافة الاعضاء.