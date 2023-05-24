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تأكيد حكم الإعدام بحق 2 من منفذي الحادث الإرهابي في شيراز

تأكيد حكم الإعدام بحق 2 من منفذي الحادث الإرهابي في شيراز
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

تم تأكيد حكم الإعدام بحق 2 من العناصر الرئيسية في الحادث الإرهابي الذي ارتكبه عملاء لعصابة داعش الارهابية في مرقد " أحمد بن موسى الكاظم " (عليهما السلام) في مدينة شيراز وأسفر عن استشهاد جمع من زوار هذا المرقد الطاهر واصابة آخرين بجروح.

العالم- إيران

وقد رفضت المحكمة العليا استئناف محامي الدفاع عن كل من "محمد رامز رشيدي " و"سيد نعيم هاشمي قتالي" وهما من الجناة الرئيسيين في الحادث الإرهابي، حيث وافقت على الحكم الصادر بحق هذين المجرمين.

وأقرت المحكمة حكم الاعدام بحقهما استنادا الى الآية الشريفة 33 من سورة المائدة والآية 9 من سورة الحجرات بخصوص أهم الأحكام الجزائية في الاسلام في مجال الامن واعتبارهما مصداقا للبغي والمحاربة والفساد في الارض.

وأكد حكم شعبة المحكمة العليا عدم وجود أي دليل يطعن بالحكم الصادر، ونظرا للوثائق المدرجة في ملف الشخصين واعترافاتهما والالتزام بالشؤون الشرعية في اصدار الحكم، فإن المحكمة رفضت لائحة الاستئناف التي قدمها محامو الشخصين، وأكدت حكم الاعدام بحقهما.

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