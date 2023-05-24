الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

25 مايو/أيار .. عيد المقاومة وتحرير الجنوب

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

ملحمة تاريخية كتبت حروفها سواعد أبطال المقاومة في جنوب لبنان لتنهي خلالها حقبة احتلال اسرائيلي امتدت من عام 1978 إلى 2000.

روابط ذات صلة

المجلس الإسلامي الشيعي يهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة

شاهد.. ما هي دلالة أسم مناورات المقاومة اللبنانية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محافظة دمشق تحدد سعر الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها

رئيس وزراء العراق يؤكد اعتماد المواصفات العالية لتأهيل مطار بغداد

25 مايو/أيار .. عيد المقاومة وتحرير الجنوب

تأكيد حكم الإعدام بحق 2 من منفذي الحادث الإرهابي في شيراز

مرة أخرى.. شاهد.. موسكو تحذر الغرب من خطر اندلاع حرب نووية

شاهد.. النخالة يكشف نوعية الصاروخ الذي دك في تل أبيب