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سلطان عمان يزور إيران الأحد المقبل

سلطان عمان يزور إيران الأحد المقبل
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر عمانية أن هيثم بن طارق سلطان عمان سيزور إيران الأحد المقبل.

العلم - إيران

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