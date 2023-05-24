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كوريا الجنوبية تنظم مناورات لمنع تهريب الأسلحة النووية

كوريا الجنوبية تنظم مناورات لمنع تهريب الأسلحة النووية
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

تستعد كوريا الجنوبية لاستضافة اجتماع دولي حول أسلحة الدمار الشامل يتضمن الآليات الخاصة بمكافحة تهريب الأسلحة النووية.

العالم - اسيا والباسفيك

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن الاجتماع سيضم الدول الملتزمة بمنع تهريب الأسلحة النووية.

ولفت بيان الوزارة إلى أن الاجتماع يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر مع كوريا الشمالية، التي تواصل اختباراتها النووية والصاروخية.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع ممثلي الدول المشاركة في المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار النووي وأبرزها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، حيث ينعقد في جزيرة جيجو، جنوبي البلاد، الثلاثاء المقبل.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يلي الاجتماع، انطلاق مناورات عسكرية تهدف إلى تعزيز قدرات الدول المشاركة في مكافحة أسلحة الدمار الشامل.

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