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قضية اللاجئين تتصدر دعاية الإنتخابات الرئاسية التركية

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

مع اقترابِ موعدِ جولةِ الاعادة في الانتخاباتِ الرئاسية التركية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي تحولت قضيةُ اللاجئين المتواجدين في تركيا الى الملفِ الأبرز في الدعايةِ الانتخابية حيث تصدرت اعادةُ اللاجئين السوريين المشهدَ الانتخابي.

العالم - خاص بالعالم

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