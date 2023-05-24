الرئيس رئيسي يعود لطهران بعد توقيعه11 وثيقة للتعاون مع اندونيسيا

العالم - ِإيران

وقد وصل رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الى طهران قبل قليل؛ بعد ختام زيارته الرسمية التي استغرقت يومين لجمهورية اندونيسيا.

وبدأ الرئيس الايراني، يوم الاثنين الماضي، زيارة رسمية الى جاكرتا؛ تلبية لدعوة نظيره الاندونيسي "جوكو فيدودو".

وضم الوفد رفيع المستوى المرافق لآية الله رئيسي في هذه الزيارة، وزيري النفط والاتصالات، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، حيث وقع مع الجانب الاندونيسي 11 وثيقة للتعاون الثنائي.

وكان في استقبال "اية الله رئيسي" لدى وصوله الى مطار مهراباد الدولي بطهران، النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر" ومساعد رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "حجة الاسلام محسني قمي"، الى جانب عدد من كبار مسؤولي البلاد.