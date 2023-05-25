الإمارات... توقيف عدد من الصهاينة على خلفية مقتل صهيوني

العالم - الاحتلال

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "تعلن القيادة العامة لشرطة دبي إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن يحمل الجنسية نفسها".

وأضاف، أنه سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة خارجية الإحتلال، "إن إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي الأربعاء"، مضيفا أن السلطات المحلية تحقق في القضية.

وتشير المعلومات إلى أن القتيل تعرّض للطعن خلال تواجده في موقف للسيارات.

وذكر موقع "عرب 48" أن الجريمة أسفرت عن مقتل شاب يدعى غسان شمسية من مدينة عكا.

واستقبلت الإمارات مئات الصهاينة منذ أن أبرمت مع تل أبيب اتفاقية عام 2020 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية برعاية الولايات المتحدة.