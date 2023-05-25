قيادي جنوبي: السعودية تعرقل الهدنة في اليمن وتتذرع بأميركا + فيديو

العالم - اليمن

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت محمد النعماني إلى أن المصالح الاستراتيجية العالمية تتقاطع اليوم في الحصول على موطىء قدم في اليمن، حيث أصبح التواجد العسكري الأميركي البريطاني الفرنسي متواجداً اليوم في المحافظات الجنوبية الشرقية على امتداد الجغرافية السياسية لليمن.

وفيما أشار إلى أن أي تسوية سياسية قادمة لليمن للوصول للسلام تعني أن الدولة اليمنية ستفرض سيادتها على كل أراضي الجمهورية اليمنية، وبالتالي تصبح مهمة حماية هذه السيادة ومهمة الدفاع عن سيادة الوطن وحماية الثروة الوطنية وإلى آخره هي مسؤولية الدولة في الجمهورية اليمنية، أكد: "بالتالي تسعي الولايات المتحدة الأميركية بتحالفها وأيضا السعودي والإماراتي على استمرار عملية الفوضى في المحافظات الجنوبية."

وشدد على أن هؤلاء المحتلين يشعرون بالخطر إذا استقرت الأمور في المحافظات الجنوبية في ظل وجود الدولة في الشمال اليوم، واضاف: اليوم بدأت الأصوات تتعالى في المحافظات الجنوبية، وبدأ يعلو صوت أن ما هو موجود على الأرض هو احتلال، وبالتالي تطرح اليوم قضية تحرير الجنوب من المحتل.

ونوه إلى أن مشروع تقسيم اليمن لا يخدم التحالف، مبيناً: لأن اليوم من سيقسم ليس الشمال وإنما سيقسم الجنوب، والذي تحول اليوم إلى مربعات ومناطق نفوذ للقوى التي باتت تسيطر اليوم على الأرض في المحافظات الجنوبية الشرقية من القوات السعودية والإمارات والجماعات السلفية وتنظيم القاعدة والعزيمة الأمنية ولواء العمالقة.

وأاضف: اليوم الجنوب مقسم إلى مربعات عسكرية تحكمه مليشيات مسلحة، وبالتالي الجنوب اليوم على الواقع هو المقسم، وبالتالي إذا حصل أي تقسيم يكون التقسيم مقابل شمال موحد.. وبالتالي أي سيناريو تقسيم في اليمن يعني الانتحار، وهذا سيؤدي إلى تصاعد الرفض الشعبي الذي يطالب بتحرير الجنوب من المحتل.

وشدد على أن من يحاصر اليمن على البحر ومن يعمل الاختراقات هي السعودية، مؤكدا: السعودية إن أرادت السلام باليمن فعليها أن تحقق السلام من خلال رفع الحصار على اليمن، ورفع الحصار على مطار صنعاء الدولي وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

واتهم السعودية بأنها اليوم هي التي تعرقل الهدنة في اليمن وتدعي بأن أميركا هي التي تعرقل، وقال: الأميركي يقدم الدعم الكامل للسعودية، لكن القوى الفعالة الموجودة على الأرض هي أدوات السعودية، الأميركي يقدم من خلال غرفة العمليات ومن خلال الأقمار الصناعية .. لكن الطائرات تطلع من المطارات السعودية، ومن دول الجوار، والقوى الموجودة هي قوات عربية إلى جانب قوات أميركية وبريطانية.

وخلص إلى القول: إذا اين يكمن الخلل؟ يكمن الخلل في أن السعودية لا تريد السلام وتجعل من الولايات المتحدة الأميركية شماعة بأنهم هم الذين يرفضون السلام.

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