إيران تدين الهجوم الإرهابي على مصفاة للغاز في باكستان

العالم - ايران

وأدانت السفارة الايرانية في اسلام آباد اليوم الخميس، في بيان، الهجوم الإرهابي على مصفاة الغاز في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غرب باكستان وعبرت عن تعاطفها مع أسر الضحايا.

وجاء في البيان: تعرب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تعازيها لباكستان حكومة وشعبا في مقتل عدد من قوات الأمن الباكستانية في هجوم إرهابي ونعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع أسر الضحايا.

یذکر أن إرهابيین هاجموا على مصفاة الغاز في شمال غرب باكستان صباح الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة واثنين من حراس الأمن.