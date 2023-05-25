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السفير اليمني في سوريا: المقاومة هي الخيار الأقل كلفة في حياة الشعوب

السفير اليمني في سوريا: المقاومة هي الخيار الأقل كلفة في حياة الشعوب
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد السفير اليمني في سوريا عبدالله صبري اليوم الخميس أن المقاومة تبقى هي الخيار الأقل كلفة في حياة الأمم والشعوب.

العالم- اليمن

و خلال المؤتمر الحادي عشر للتجمّع العالمي لدعم خيار المقاومة، بالعاصمة اللبنانية بيروت، شدد صبري على أن المقاومة هي الطريق الأقرب والاتجاه الأصوب لاستعادة الحقوق وصون الكرامة وحماية المكتسبات.

وقال: ونحن نحتفل بذكرى الانتصار في لبنان فإن معركة ثأر الأحرار وانتصار المقاومة الفلسطينية لا تزال تذكي جذوة الأمل، مؤكدا ضرورة توسيع دائرة مفهوم المقاومة لتشمل التكامل الاقتصادي بين الدول والمجتمعات وبما يؤدي إلى التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وانطلق صباح اليوم الخميس المؤتمر الحادي عشر للتجمّع العالمي لدعم خيار المقاومة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في العاصمة اللبنانية بيروت.

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