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انطلاق اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الكرملين

انطلاق اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الكرملين
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

يعقد قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الخميس، اجتماعا في الكرملين، بمشاركة رؤساء روسيا، وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، وكذلك رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

العالم- روسيا

وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية من المقرر أن يعقد قادة "الخمسة" اجتماعات المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في صيغ ضيقة وموسعة.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي، وسينضم رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وطاجيكستان إمام علي رحمن عبر تقنية الفيديو كونفيرونس، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على وثائق مشتركة.

وذكر الكرملين أنه من المقرر أن يعقد بوتين اجتماعات ثنائية منفصلة مع زملائه يوم الخميس، ومن أن يعقد اجتماعين منفصلين مع باشينيان وعلييف، ثم محادثات ثلاثية.

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