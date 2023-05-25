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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر عبرية : اصابة احد جنود الاحتلال جراء القاء قنبلة صوب البرج العسكري بمدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة
وزير الخارجية الايراني: لا نعترف بالهيئة الحاكمة في افغانستان حاليا ونؤكد ضرورة تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد
وزير الخارجية الايراني: لا نعترف بالهيئة الحاكمة في افغانستان حاليا ونؤكد ضرورة تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش
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