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واشنطن تحقق في مزاعم تهريب مخدرات من حاملة الطائرات "رونالد ريغان"

واشنطن تحقق في مزاعم تهريب مخدرات من حاملة الطائرات
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن البحرية الأميركية تحقق في اخبار تفید بتهريب مخدرات من قبل العديد من أفراد الطاقم المتمركزين على متن حاملة الطائرات (يو إس إس رونالد ريغان) في اليابان.

العالم- الامريكيتان

بدورها، نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية في طوكيو عن مسؤول بالبحرية الأميركية قوله: "إننا نأخذ جميع تقارير سوء السلوك على محمل الجد، ونعمل مع وكالات إنفاذ القانون اليابانية المناسبة".

وذكرت الوكالة أن "التحقيق في مرحلته الأولية"، فيما لم يتضح على الفور نوع المخدرات التي ستستخدم، وعدد الأشخاص المتورطين.

وينتمي أفراد الطاقم إلى حاملة الطائرات التي رست في يوكوسوكا بالقرب من طوكيو، لكنها غادرت الآن في مهمة دورية.
ويحقق المسؤولون في قيام الطاقم بتعاطي المخدرات وتهريبها.

يذكر أن حاملة طائرات (يو إس إس رونالد ريغان) والتي يبلغ طولها ألف قدم وتعمل بالطاقة النووية، كانت قد أبحرت إلى شبه الجزيرة الكورية في تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد تجارب صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.

وتحمل حاملة الطائرات اسم الرئيس الأميركي الأسبق، رونالد ريغان، الذي شغل منصب الرئاسة الأميركية منذ عام 1981 وحتى عام 1989. وتعد التاسعة في الأسطول الأميركي التي تعمل بالطاقة النووية.

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