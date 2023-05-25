العالم - خاص بالعالم

صاروخ خيبر الباليسيتي إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الصناعة الدفاعية الإيرانية وقد أزيح الستار عنه بالتزامن مع ذكرى تحرير مدينة خرمشهر والأيام المباركة لعشرة الكرامة.



وأكد وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني:"من أهم ميزات صاروخ ' خيبر' وهو الجيل الرابع من صاروخ 'خرمشهر'، هي تزويده بتقنية التخفي عن الرادار واختراق منظومات الدفاع الجوي للعدو، وهو ثمرة جهود سنوات بذلها مختصو وعلماء وزارة الدفاع الايرانية".



صاروخ خيبر الذي يبلغ مداه ألفي كيلومتر ويحمل رأس حربي شديد الانفجار وزنه ألف وخمسمئة حمل معه العديد من الرسائل إلى الأعداء والأصدقاء على حد سواء.

وزير الدفاع :"رسالتنا للأعداء هي الإصرار على الدفاع عن الوطن وعن منجزات الثورة الإسلامية ولقد أثبتنا للعدو إنه غير قادر على الوقوف بوجه تقدم شبابنا أما بالنسبة لأصدقائنا فإن هذا الإنجاز يبعث برسالة سلام واستقرار في المنطقة".

السرعة العالية التي تميز الرأس الحربي لصاروخ خيبر في إصابة الهدف تجعل أنظمة دفاع العدو غير قادرة على الكشف والاعتراض.

وقال العميد رضا طلائي مساعد في شؤون التخطيط الاستراتيجي بوزارة الدفاع الإيرانية:"يمكن لصاروخ خيبر استخدام روؤس حربية مختلفة وبحسب نوع الرؤوس الحربية يمكن تغيير السرعة والمسافة والهدف فضلا عن امكانية التحضيرفي أقصر وقت ممكن مقارنة بالصواريخ السابقة".



ويعد صاروخ خيبر صاروخا استراتيجيا بسبب قدرته على تخطي منظومات الدفاع الجوي للعدو وتوجيهه من لحظة الإطلاق إلى نقطة تدمير الهدف.



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