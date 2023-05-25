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بوغدانوف والسفير السعودي يناقشان الأوضاع بشأن سوريا والسودان واليمن

بوغدانوف والسفير السعودي يناقشان الأوضاع بشأن سوريا والسودان واليمن
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

ناقش مندوب الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والسفير السعودي لدى موسكو عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، الوضع بشأن سوريا والسودان واليمن.

العالم- السعودية

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "جرى خلال المحادثة تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي. كما تم مناقشة الوضع في سوريا والسودان واليمن بالتفصيل".

وأضافت الخارجية أنه "تم مناقشة القضايا ذات الأولوية لمواصلة تعزيز التعاون الروسي السعودي متعدد الأوجه، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة بين وزارتي الخارجية".

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة للقمة العربية التي عقدت مؤخرا في جدة السعودية أكد فيها على دعم الجهود الجماعية من أجل الحل السلمي للقضايا الإقليمية الحادة، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا.

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بوغدانوف والسفير السعودي يناقشان الأوضاع بشأن سوريا والسودان واليمن

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