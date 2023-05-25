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السيد حسن نصر الله: نتوجه بالشكر للفصائل الفلسطينية التي شاركت في معركة تحرير جنوب لبنان وقدمت الشهداء أثناء تلك الفترة

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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