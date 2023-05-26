الخارجية الليبية تستنكر الإعتداء المسلح على ملحقيتها العسكرية في الخرطوم

العالم - لیبیا

وبحسب البيان، فإن الوزارة أدانت الخميس هذا الاعتداء الذي خلف أضرارا مادية بالمبني، وذلك بعدما سبق وأن تم إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية من مقارها في العاصمة السودانية وعودتهم إلى ليبيا.

ودعت الوزارة في بيانها "كافة الجهات السودانية ذات الصلة إلى ملاحقة المتورطين في "هذا الفعل الإجرامي" الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".

وجددت الخارجية الليبية إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار البعثات الدبلوماسية في الخرطوم لعدد من الدول، مشددة على رفضها استمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان.

في السياق ذاته، أكدت الوزارة "تضامنها ودعمها الكامل للأشقاء في السودان وتواصل تشجيع كافة أطراف الأزمة السودانية على تغليب لغة الحوار وحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية بما يضمن استقرار ورفاهية السودان".

ويشهد السودان نزاعًا مسلحًا منذ نيسان/ أبريل الماضي، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة سعودية أمريكية، دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين الماضي.