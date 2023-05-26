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العلاقات الإيرانية الإندونيسية تسير على سكة التنمية

العلاقات الإيرانية الإندونيسية تسير على سكة التنمية
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

يسير قطار العلاقات الثنائية بين إيران وإندونيسيا على سكة التنمية مع المتابعة المستمرة لـ "اللجنة الاقتصادية المشتركة"بين البلدين.

العالم- ايران

زار الرئيس الايراني آية الله إبراهيم رئيسي برفقة وفد رفيع المستوى الاثنين الماضي 22 مايو اندونيسيا "أكثر الدول الإسلامية تعدادا ورابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان"، بدعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" بهدف تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وتشكل هذه الزيارة التي استغرقت يومين مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي، من خلال تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات والاتفاقيات إلى التزامات، ليرتفع حجم العلاقات التجارية بين طهران وجاكرتا إلى 20 مليار دولار.

إن تحقيق هذا الهدف ليس سوى جزء من نتائج هذه الزيارة، لأن تطوير العلاقات بين إيران وإندونيسيا سيخلق أسواقًا أخرى أكبر لرجال الأعمال الإيرانيين.

كما ان عضوية إندونيسيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، سوف تفتح أبواب الأسواق الكبرى لدول مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام والفلبين امام رجال الأعمال الإيرانيين.

ويأتي هذا النجاح وسير قطار العلاقات الإيرانية - الإندونيسية على سكة التنمية نتيجة لمتابعة اللجنة الاقتصادية المشتركة وجهود وزارة الخارجية الايرانية والاجهزة التنفيذية في الحكومة.

ومن أجل استخدام قدرات جميع الوزارات الايرانية في تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول العالم، يتم تقسيم مسؤولية "اللجنة الاقتصادية المشتركة" لبلدان العالم بين اعضاء الحكومة بموافقة مجلس الوزراء، في هذا السياق فان تطوير التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا وماليزيا والفلبين يقع على عاتق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبناءً على ذلك، سبق الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس رئيسي إلى إندونيسيا، قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور، -بصفته رئيسًا للجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وإندونيسيا- ومسؤولي وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة قبل شهور، بالتفاوض مع السلطات الاندونيسية، وقبل أسابيع وضعوا اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الثنائية.

واستعدادا لتوقيع وثائق التعاون الاقتصادي الثنائي، ترأس زارع بور وفدا إلى جاكرتا قبل أيام قليلة من زيارة رئيسي.

وكانت المشاركة والتحدث في الاجتماع المشترك للنشطاء الاقتصاديين في البلدين، واللقاء مع رجال الأعمال في هذا البلد، والمسؤولين والوزراء المعنيين من برامج رئيسي في جاكرتا والتي سهلت التوقيع على 11 وثيقة تعاون اقتصادي بين البلدين.

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