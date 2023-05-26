شاهد أردوغان يسخر من كمال كيليتشدار أوغلو

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وقال أردوغان في المقابلة: "قاموا برفع لوحات إعلانية، شاهدتها خلال عبور الطرقات.. إنه يقول السوريون سيعودون إلى سوريا، ووضع فواصل بين الأحرف"، معتبرا أن هذه الفواصل تعني: "لن أستطيع القيام بذلك".

يذكر أن أردوغان وكيليتشدار أوغلو يتنافسان في انتخابات الإعادة التي من المقرر أن تجري يوم الأحد 28 مايو الحالي.

وخلال الجولة الأولى التي جرت يوم 16 مايو، لم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين.

وقد أحرز كيليتشدار أوغلو، نسبة 44.88%، فيما حقق أردوغان 49.525، أي أن أيا منهما لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجونها للفوز بولاية رئاسية لمدة 5 سنوات.