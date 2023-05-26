مسؤول ايراني: سنضع على جدول أعمالنا تنمية العلاقات السياحية مع السعودية

العالم-ايران

وفي حديثه خلال عرض قطعتين اثريتين في متحف للآثار بكرمان (جنوب شرق ايران)، قال دارابي: ان التوزيع المنطقي للرحلات للسياح الداخليين والقادمين من الخارج، هو احد الاعمال التي تقوم بها وزارة التراث الثقافي حاليا، وذلك من اجل أن تكون الوجهات السياحية متعددة ومتنوعة.

ووقعت ايران والسعودية وبوساطة الصين، بتاريخ 10 آذار/مارس 2023 اتفاقا لاستئناف العلاقات الثنائية بعد انقطاع 7 سنوات. ومنذ ذلك التاريخ، جرت اتصالات ولقاءات بين مسؤولي الجانبين، فيما قدم كل بلد سفيره الى البلد الثاني، ومن المقرر ان تتم إعادة افتتاح سفارتي البلدين قريبا. ولم يقتصر الامر على العلاقات السياسية، بل تعداه الى جوانب عديدة بما فيها العلاقات الاقتصادية والسياحية والرياضية وغيرها.