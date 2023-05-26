تفاصيل جديدة بشأن الافراج عن الدبلوماسي الايراني أسد الله أسدي

العالم - خاص بالعالم

وقال كوثري في حوار مع قناة العالم الاخبارية: بعد ما يقرب من 5 اعوام من اعتقال الدبلوماسي الايراني السيد اسد الله اسدي في السجون البلجيكية والالمانية قضاها ظلما وجورا، لم تحصل السلطة القضائية في هذين البلدين على اي وثيقة او ادلة تدين السيد اسدي.

واضاف: كل ما كانوا يملكونه ضد اسدي كانت تصريحات لشخصين، كانوا يتهمون الدبلوماسي الايراني اسد الله أسدي بأنه كان يريد تدبير هجوم ضد زمرة خلق الارهابية، وانتم تعلمون عندما يوجه اتهام لشخص ما يجب ان تكون هناك اثباتات والقضاء الالماني لم يتمكن من اظهار اي سند او ادلة تدين أسدي، وفي نهاية المطاف اضطروا الى اطلاق سراحه دون أن يتمكنوا من اثبات اي اتهام ضده.

وتابع كوثري: الاتفاقات والتفاهمات بين الجانبين عبر وساطات من دول اخرى، صحيح انها بشكل ما ستنهي كافة الخلافات وتغلق الملف، ولكن حقيقة الكل يعلم أن زمرة خلق الارهابية متورطة في اغتيال اكثر من 16 ألف شخص، فلذلك نطالب الاوروبيين والامم المتحدة والاميركيين ايضا ونسالهم انهم يدعون مكافحة الارهاب لكن لماذا يحتضنون هؤلاء الارهابيين ليوجهوا التهم الى هذا وذاك ويسببون المشاكل.

واردف: كما تعلمون فإن السيد اسدي كان يعمل في السفارة الايرانية في بلجيكا وتم توجيه هذه الاتهامات له ولكن للاسف عندما تم اعتقاله سعى الجهاز الدبلوماسي الايراني للافرج عنه، ولكن استمر الاعتقال لما يقارب 5 اعوام، ولذلك فالاوروبيون مدينون لنا ولم يقوموا بإلتزاماتهم للاسف.

واوضح كوثري: هناك اتفاقات بين الجانبين وكانت هناك وساطات من قبل دول اخرى، وإيران رأت في نهاية المطاف أنه من أجل مصلحة اكبر وهو الافراج عن دبلوماسيها، قررت ان تفرج عن شخص مدان بالتجسس ليعود الدبلوماسي الايراني الى ارض الوطن.. وان شاء الله في قضايا وتطورات لاحقة نحن بالتأكيد سنطالب بحقوقنا في هذا الملف.

واعتقل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا في تموز/ يوليو 2018 بتواطؤ من قبل زمرة المنافقين الإرهابية ثم سُلّم إلى الشرطة البلجيكية.

وكان اعتقاله انتهاكا للحقوق الدبلوماسية (المادة 40 من اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية) وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، لأنه سُجن لمدة 100 يوم في قسم سجناء الأمراض النفسية و3 أشهر في حبس انفرادي لا نوافذ له.