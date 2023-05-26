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مسار '25 جويلية' يتهم نوابا تونسيين بتلقي رشاوى لتأزيم الوضع الداخلي

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تونس (العالم) ‏26‏/05‏/2023 - هاجمت قيادات مسار 25 جويلية المساند للرئيس قيس سعيد عددا من النواب داخل البرلمان متهمة إياهم بمحاولة صنع أزمة برلمانية داخلية والإعداد لسحب الثقة من رئيس البرلمان يأتي ذلك في سياق أزمة اقتصادية ومعيشية تئن تحت وطأتها تونس.

العالم - خاص بالعالم

محذرا رئيس البرلمان الجديد في تونس من مؤامرة لسحب الثقة منه، اتهم مسار 25 جويلية المساند للرئيس قيس سعيد نوابا يوالون اطرافا سياسية بذاتها، حسب قوله، بتلقي رشاوى والعمل على تأزيم الوضع الداخلي للبرلمان.

وقال الناطق الرسمي بإسم سار 25 جويلية محمود بن مبروك، لقناة العالم: نعرف ان ثمة نواب للأسف تلقوا عدة مبالغ مالية، يشكلون كتلة تعطل أعمال البرلمان، هناك ايضا رجل أعمال آخر كان في حزب البديل مع مهدي جمعة وهو مشروع فرنسي عبر هذه الكتلة التي تعطل تمرير القوانين ويريدون قلب النظام داخل البرلمان وسحب الثقة من رئيس البرلمان.

وفيما يتواتر الجدل في تونس بشأن الأزمة المالية الحادة للبلاد، دعا مسار 25 جويلية خلال ندوة صحفية الحكومة إلى وضع يدها على البنك المركزي التونسي والحد من استقلاليته.

وقال القيادي بمسار 25 جويلية احمد الركروكي، لقناة العالم: نحن ضد استقلالية البنك المركزي، لأن في استقلاليته هنالك خطورة على الوضع الاقتصادي وخاصة المقتر، لان المقترض يذهب الى البنوك الخاصة كي يتم الاستفادة منه.

لقاء الرئيس قيس سعيد بمحافظ البنك المركزي التونسي اعقبه بيان رئاسي اتهم اطرافا لم يسمها بتلقي تمويلات مشبوهة، ليصرح سعيد لاحقا ان على الجميع العمل لصالح البلاد وان الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي.

وتحتاج البلاد حلولا عاجلة تحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية الحالية.

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مسار '25 جويلية' يتهم نوابا تونسيين بتلقي رشاوى لتأزيم الوضع الداخلي

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