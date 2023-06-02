بعد تعليق محادثات جدة معارك في الخرطوم.. الحراك الدبلوماسي الايراني، من كيب تاون الى نيويورك

العالم - بانوراما

كما فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات على جهات سودانية، قالت إنها تكرس العنف.

ووقعت اشتباكات بين طرفي الصراع في الخرطوم بعد تعليق المحادثات؛ واستأنف الجيش الضربات الجوية واستخدم المدفعية في غياب أي مؤشرات على انسحاب قوات الدعم السريع من شوارع المدينة والمنازل التي احتلتها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد وزير الخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان، ان علاقات إيران مع دول البريكس في مستوى جيد للغاية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من ثلاثين مليار دولار.

وتتطلع طهران الى ادوار دبلوماسية اكبر ضمن التحولات السياسية التي يشهدها العالم والتي تمهد لظهور عالم متعدد الاقطاب بمشاركة قوى سياسية واقتصادية فاعلة في العالم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.