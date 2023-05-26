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تغريدة السفير الايراني في مسقط عن دور عمان في الافراج عن أسدي

تغريدة السفير الايراني في مسقط عن دور عمان في الافراج عن أسدي
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

كتب السفير الايراني في مسقط علي نجفي في تغريدة له على تويتر اليوم الجمعة " الثقة، هي الرأس المال القيم في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان".

العالم- ايران

واشار السفير علي نجفي في هذه التغريدة الى دور عمان في الافراج عن الدبلوماسي الايراني اسدالله اسدي الذي كان محتجزا في بلجيكا لـ 5 أعوام ، قائلا " الثقة، هي رأس المال القيم في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان، ونقدّر المساعي الحميدة والنوايا الخيرة لسلطنة عمان".

وفي وقت سابق من اليوم اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الافراج عن الدبلوماسي الايراني الرهينة "اسد الله اسدي" اثر اتفاق ثنائي مع الحكومة البلجيكية وعودته للبلاد ، كما شكر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان سلطنة عمان لجهودها الايجابية في هذه القضية.

وكانت وزارة الخارجية في سلطنة عمان قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن اتفاق توصلت إليه كل من الجمهورية الاسلامية الإيرانية وبلجيكا لتبادل سجينين ايراني وبلجيكي وذلك بوساطة قامت بها مسقط.

وزارة خارجية عمان اعلنت ذلك في بيان لها، موضحة أن السجينين اللذين أفرجت عنهما ايران وبلجيكا سيصلان الى مسقط، فيما أكد رئيس الوزراء البلجيكي «الکساندر ديکرو» هذا النبأ وقال: ان طهران أفرجت عن سجين بلجيكي وهو الآن في طريقه الى الوطن.

ويأتي انتشار خبر نجاح الوساطة العمانية في الوقت الذي من المقرر أن يزور سلطان عمان «هیثم بن طارق آل سعید» طهران بعد غد الأحد تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الايراني آية الله السيد «ابراهیم رئیسي» في زيارة الى ايران تستغرق لمدة يومين.

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