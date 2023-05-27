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انطلاق أعمال مؤتمر "طريق التنمية" في العراق بحضور دول الجوار

انطلاق أعمال مؤتمر
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت، اليوم السبت، اعمال "مؤتمر التنمية" في العاصمة بغداد، بمشاركة 10 دول.

العالم - العراق

وانطلق المؤتمر، بمشاركة إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان ، إذ وصلت جميع الوفود المشاركة في المؤتمر سبق الى العاصمة تمهيدا لانعقاد المؤتمر".

وتشهد دول المنطقة اهتمامًا متزايدًا بمشروع طريق التنمية، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط النقلية بين العراق ودول المنطقة.

يشار الى أن وزارة النقل العراقية ارسلت دعوات رسمية لحضور المؤتمر لعدد من المنطقة وجوار العراق، وهي كل من (ايران والسعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان).

ويعقد المؤتمر في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، يوم السبت المقبل (27 أيار الجاري)، ويستمر ليوم واحد فقط.

كما سيشهد المؤتمر الإعلان رسمياً عن المشروع من أجل معرفة الدول التي ترغب بشكل جدي في الالتحاق بالمشروع.

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