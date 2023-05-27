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رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"

رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس  " السيد ابراهيم رئيسي " من المحاولات التي تقوم بها بعض الدول الغربية لإثارة الخلافات بين الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وذلك لدى استقباله ظهر اليوم السبت الأمين العام لهذه المنظمة «هیثم الغیص» الذي يزور طهران حاليا.

العالم - ايران

وشدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية على أن هدف هذه الدول من اثارة الخلافات بين الدول الاعضاء، هو توفير مصالحها، معتبرا التعامل البناء بين هذه الدول عاملا مهما في نجاح أداء هذه المنظمة الدولية.

وتابع رئيس السلطة التنفيذية قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ما انفكت يربطها تعاون بناء مع منظمة اوبك، حيث أنها ترغب بإستمرار هذا التعاون ورفع مستواه وتعزيزه أكثر من أي وقت مضى.

واعتبر الرئيس " رئيسي " الهدف من تأسيس منظمة اوبك هو حماية حقوق المنتجين للنفط والحيلولة دون التمييز ضدهم، معربا عن أمله بأن تستطيع المنظمة في دورتها الجديدة احتواء المشاكل واقرار الهدوء في أسواق النفط.

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