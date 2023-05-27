السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق والإمارات يبحثان ملف الطاقة والفرص الاستثمارية لـ"طريق التنمية"

العراق والإمارات يبحثان ملف الطاقة والفرص الاستثمارية لـ
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ملف الطاقة والفرص الاستثمارية لـ"طريق التنمية".

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير "استقبل وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتّحدة سهيل المزروعي، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر (طريق التنمية) المنعقد بالعاصمة بغداد".

وجرى، خلال اللقاء، "مناقشة العلاقات بين البلدين، لاسيما المتعلق منها بالطاقة التي تمثل قطاعاً مهماً وحيوياً، بما يتضمنه من صناعات واستثمارات مستقبلية".

كما جرى، وفق البيان، "استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة".

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء، أنّ "الحكومة الحالية رسمت منهاجاً متكاملاً لتطوير القطاعات الأساسية في البلد، مشدِّداً على حرص الحكومة لتوفير بيئة استثمارية آمنة، خصوصاً أنّ العراق بات يمثل اليوم وجهة استثمارية واعدة".

روابط ذات صلة

انطلاق أعمال مؤتمر "طريق التنمية" في العراق بحضور دول الجوار

العراق يحتضن مؤتمر طريق التنمية وهذا ما تمخض عنه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... عمران خان يطلب الحوار مع السلطات العسكرية في ظل الانقسام داخل حزبه

ما طبيعة القلق الاسرائيلي الكبير من صاروخ خيبر الايراني؟

شاهد.. ما الذي يحدث بالخرطوم بعد سريان الهدنة؟

بالفيديو... هدوء حذر يلف العاصمة الخرطوم في ظل هدنة الـ7 أيام

الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى.. هل تفجر الأوضاع من جديد؟

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير النقل السعودي في بغداد