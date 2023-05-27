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في اطار زيارته للبنان...

رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران يجتمع مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيمان جبلي والوفد المرافق بحضور القائم باعمال السفارة الايرانية في لبنان السيد حسن خليلي.

العالم - لبنان

وقدم جبلي للرئيس بري التهنئة بعيد المقاومة والتحرير كما كانت مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع في لبنان والمنطقة .

وبعد اللقاء تحدث بيمان جبلي قائلا: كانت هذه الفرصة للقاء بدولة الرئيس نبيه بري فرصة أولاً لتقديم التحيات والتهاني بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ومروراً على البطولات التي سطرتها المقاومة الشريفة والتي بفضل هذه المقاومة وبفضل صمود الشعب اللبناني والمقاومة الشريفة نشهد تغيير الخارطة السياسية في المنطقة وفي العالم وهذا يدعونا الى التأكيد على تعزيز ودعم وحماية المقاومة والشعب المقاوم ونحن في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بدورنا نعتبر أن دور الإعلام في هذه الظروف وفي هذا التغيير الإستراتيجي في الخارطة السياسية في المنطقة وفي العالم صار مهماً أكثر ونحتاج الى تكاتف قوانا مع الإعلام في جبهة المقاومة ومحور المقاومة كي تتزايد يوماً بعد يوم .

وأضاف : ومررنا مع دولة الرئيس نبيه بري على أهمية دور الإعلام المقاوم وأكدنا بدورنا على استعداد الجمهورية الإسلامية للتعامل والتكاتف مع الإعلام .

كما واستهل رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني الدكتور بيمان جبلي جولته وفي اليوم الثاني من زيارته لبنان بزيارة عوائل الشهداء فكانت المحطة الاولى في منزل الشهيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار حيث التقى بعائلته واثنى على مسيرة الشهيد القائد الجهادية وما قدمه في طريق المقاومة ضد الاحتلال الاسرئيلي من انتصارات وخاصة في معركة فجر الجرود ضد العصابات التكفيرية.

كما وزار رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني د. بيمان جبلي منزل عائلة الشهيد الحاج عماد مغنية .وكان في استقبالهم زوجة الشهيد مرحبة بالوفد ومؤكدة على استمرار تمسك العائلة بخط المقاومة بقيادة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله .

فيما نقل الدكتور جبلي تحيات القيادة الايرانية . مثنيا على دور هذا البيت الجهادي بيت الشهداء الذين قدمو كل غال ونفيس في سبيل الحق وقضية فلسطين .

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