مباحثات سورية إماراتية حول آليات تعزيز التعاون في مجال النقل

العالم - سوريا

وخلال اللقاء أعرب خزيم عن الشكر والتقدير لموقف الإمارات وجهودها في تقديم المساعدات الإنسانية، للحد من تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا في شباط الماضي.

بدوره أكد الوزير المزروعي أهمية تعزيز علاقات التعاون في مجالات النقل بين البلدين، معرباً عن سعادته بمشاركة سوريا في مؤتمر طريق التنمية ببغداد، وتطلعها الدائم لتعزيز التنسيق المشترك.

وحضر اللقاء سفير سوريا في العراق صطام الدندح.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد اليوم أعمال مؤتمر (طريق التنمية)، بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير النقل زهير خزيم، إضافة إلى وزراء نقل دول جوار العراق.