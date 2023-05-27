غلوبال فاير باور: القوات المسلحة الايرانية من بين القوى العسكرية الكبرى في العالم

العالم - ايران

ووصف الموقع المتخصص بالشؤون العسكرية ، القوات المسلحة الإيرانية ، بأنها من بين القوى العظمى في العالم في أحدث تصنيف .

كتب موقع "ياهو نيوز" اليوم السبت نقلا عن موقع "جلوبال فاير باور" أن القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية من بين القوى العسكرية في العالم.

وقيم هذا الموقع 144 دولة والكيان الصهيوني. ويأخذ هذا التصنيف في الاعتبار عوامل مثل حجم المعدات العسكرية والقوات لكل بلد ، فضلاً عن الوضع المالي والجغرافيا والموارد المتاحة.

في تقييمها ، وضعت Global Fire إيران في قائمة أفضل 10 دول في مجالات مثل قوة أسطول الدبابات وقاذفات الصواريخ والصواريخ وإجمالي القوة العسكرية النشطة.

ويشير هذا التقييم إلى أنه بحلول كانون الثاني (يناير) 2023 ، باتت إيران تمتلك أكثر من 4000 دبابة وأكثر من 1000 منصة إطلاق الصواريخ . ويعد عدد الأفراد العسكريين النشطين في هذا البلد البالغ عددهم 575000 فرد سابع أكبر قوة عسكرية في العالم.

وقدم هذا الموقع المتخصص 2712 نقطة للقوات المسلحة الإيرانية تحتل أمريكا والصين وروسيا المرتبة الأولى في هذا الترتيب. كما احتل الجيش الهندي المرتبة الرابعة في هذا التصنيف وفي هذا الترتيب ، جاء الجيش السعودي في المرتبة 22 والجيش الصهيوني في المرتبة 18 ، أي أقل بخطوة من إيران.

كما أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية في تقرير أثناء فحصها الإنجازات العسكرية الإيرانية وقدراتها الصاروخية أن الصواريخ الإيرانية أصبحت تهديدًا متعدد الطبقات لأمن تل أبيب وواشنطن.