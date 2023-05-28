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انطلاق عملية التصويت بانتخابات الإعادة لاختيار الرئيس الـ13 في تركيا

انطلاق عملية التصويت بانتخابات الإعادة لاختيار الرئيس الـ13 في تركيا
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

افتتحت مراكز الاقتراع في تركيا لإجراء عمليات التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

العالم - تركيا

واختتم المرشح الرئاسي عن "تحالف الشعب" الحاكم، الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح الرئاسي لـ"تحالف الأمة" المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو مساء السبت الحملات الانتخابية، وبدأ الصمت الانتخابي الذي يستمر حتى مساء اليوم الأحد.

وقد تم تجهيز أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، في 973 منطقة و1094 مجلسا انتخابيا في جميع أنحاء البلاد.

ويحق التصويت داخل البلاد، لنحو 61 مليون ناخب، وفي خارج البلاد حوالي 3 ملايين و500 ألف ناخب.

وقد حصل أردوغان في الجولة الأولى التي جرت في 14 الشهر الجاري، على نسبة 49.52%، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على نسبة 44.88%، فيما حصل المرشح الثالث بالانتخابات، سنان أوغان، على 5.17% من أصوات الناخبين.

وبلغت نسبة المشاركة بالجولة الأولى من الانتخابات، نحو 89%، ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة بجولة الإعادة، الأحد، مرتفعة أيضا.

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