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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال أسير محرر من الضفة

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال أسير محرر من الضفة
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أُصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، واُعتقل أسير محرر من بلدة صيدا شمالا.

العالم- فلسطين

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار مطاطي بالرأس، تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، إذ وصفت إصابته مستقرة.

كما داهمت قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية عددا من منازل الفلسطينيين في حارة الربايعة، وقامت بتفتيشها، واخضاع سكانها للاستجواب، عرف من أصحابها: مسعود أبو زنط.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الأشقر (47 عاماً)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلد صيدا.

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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال أسير محرر من الضفة

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