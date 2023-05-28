لحظة بلحظة مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

العالم - تركيا

وانتهت عملية التصويت للجولة الثانية من السباق الرئاسي في البعثات التركية الخارجية يوم 24 مايو/ أيار الجاري، ولا تزال مستمرة في المعابر الجمركية.

وبحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن 1912030 ناخبا مغتربا أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 20:00 مساء الجمعة (17:00 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت في المعابر الجمركية الحدودية حتى الساعة 17:00 (14.00 بتوقيت غرينتش) من اليوم الأحد.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، في حين نال كليجدار أوغلو 44.88% في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 14 مايو/أيار الجاري، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي في الداخل والخارج أكثر من 64 مليون ناخب، بينهم 60 مليونا و769 ألفا و277 ناخبا في الداخل.

وبلغت نسبة المشاركة داخل البلاد في الجولة الأولى من الانتخابات 88.92% حيث صوّت 53 مليونا و993 ألفا و355 مقترعا.

أما الأتراك في الخارج فصوّت منهم مليون و768 ألفا و90 شخصا، بنسبة 53.20% في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، بلغ عدد أتراك الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مليونًا و912 ألفا و30 ناخبًا منذ انطلاق التصويت في دول إقامتهم وفي المعابر الحدودية صباح السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "حريت" أنه لضمان سير عمليات التصويت دون وقوع حوادث ولضمان الأمن، خصصت وزارة الداخلية حوالي 600 ألف شخص، من بينهم 325 ألف عنصر من الشرطة، وأكثر من 190 ألف عنصر من الدرك، وحوالي 2700 من حرس السواحل.

وتم نشر أكثر من 58 ألفا من رجال الأمن و17189 من الحراس المتطوعين في عموم تركيا، إضافة إلى 73 طائرة هليكوبتر و8 طائرات و61 طائرة بدون طيار و244 قاربا جاهزة لأي طارئ.

وقالت الصحيفة إن السلطات التركية شكلت أيضا "فرق مكافحة جرائم المعلومات" لرصد المعلومات المضللة المحتملة و"المنشورات الاستفزازية" على منصات التواصل الاجتماعي.

كذلك اتخذت وزارة الداخلية تدابير احترازية للتصدي لأي احتجاجات محتملة في الأماكن العامة والمناطق السياحية والمطارات والموانئ البحرية ومحطات الحافلات ومحطات السكك الحديد ومراكز التسوق.

بدء التصويت (08:09 بتوقيت مكة المكرمة)

بدء التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تركيا (السادسة صباحا بتوقيت غرينتش).

(08:34 بتوقيت مكة المكرمة)

يصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات

(09:11 بتوقيت مكة المكرمة)

بموجب القوانين التركية، يُحظر حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها.